آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بمشروع درة الوادي

أيام قليلة وتنتهي محافظة الوادي الجديد، من حجز شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مشروع «درة الوادي»، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، والذي يعد من المشروعات المستفيدة من مبادرة البنك المركزي، للتمويل العقاري، التي تتيح الشقق بفائدة 3%، ونظام السداد يستمر على 30 سنة، كحد أقصي.

شقق الإسكان الاجتماعى الجديدة

ووفقا لبيان سابق لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ينتهى حجز شقق «درة الوادي»، يوم الخميس 26 مايو 2022.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لحجز شقق مشروع «درة الوادي"، لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

التفاصيل الكاملة لحجز شقق مشروع درة الوادي

مقدم حجز شقق درة الوادي

- يبلغ مقدم جدية حجز شقق مشروع درة الوادي، للمواطنين منخفضي الدخل 15 ألف جنيه.

- يبلغ مقدم جدية حجز شقق مشروع درة الوادي، 20 ألف جنيه للمواطنين من متوسطي الدخل.

حدود الدخل لحجز شقق درة الوادي

1- منخفضو الدخل:

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد.

- الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل 6000 جنيه شهريًا للأسرة.

2- متوسطو الدخل:

- يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد.

- يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

خطوات حجز شقق درة الوادي

تكون خطوات حجز الوحدات السكنية المطروحة، ضمن مشروع درة الوادي، بشكل إلكتروني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يمكن للراغبين في حجز الوحدات السكنية، بمشروع درة الوادي، زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن ثم إنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني للصندوق، وتحديد كلمة مرور خاصة بك، ومن ثم رفع البيانات والأوراق المطلوبة للحجز، والمذكورة في كراسة الشروط، وذلك خلال المهلة المحددة لحجز شقق الإسكان بالطرح الجديد.