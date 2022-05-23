استقالة رئيس مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

أعلن تال غان تسفي رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن استقالته، صباح اليوم.

وتأتي استقالة رئيس الديوان بعد حوالي أسبوعين من مغادرة شمريت مئير مستشاره السياسي، وقال «بينيت» بشأن الاستقالة المفاجئة إن رئيس ديوانه كان أحد ركائز إنجازاته العامة.

بينيت يشكر تال

بحسب ما نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، فإن بينيت صرح بأن تال كان بجانبه منذ دخوله السياسة، كما كان أحد الركائز في الخدمة العامة بجميع المحطات المختلفة طوال طريقه، موجهًا الشكر له على سنوات الخدمة التي رافقه خلالها بإخلاص واحترافية وعمل شاق.

ومدح «تال»، صباح اليوم، «بينيت» قائلًا إنه «حظي بامتياز العمل مع شخص حقيقي جعل من أولوياته دائمًا العمل لصالح دولة إسرائيل على مدى العقد الماضي»، ووجه الشكر له على الفرص والتحديات والإجراءات التي شارك فيها خلال فترة ولايته للإسرائيليين في العديد من القضايا، مضيفًا أنه في نهاية عقد من العمل المشترك والمكثف، وبعد عام في الدور الصعب لرئيس الديوان، طلب إنهاء مهامه والتحول إلى طرق جديدة، واصفًا تلك الخطوة بـ«المهمة وغير العادية».

الفترة المقبلة

وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تال غان تسفي سيكمل فترة ولايته في الأسابيع المقبلة بعد استكمال المهام الموكلة له.

وعمل «تال» الذي يبلغ من العمر 41 عامًا مستشارًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أكثر من حملة انتخابية في السابق، بالإضافة إلى دور كبير في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية.