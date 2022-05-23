انطلاق النسخة الثانية من منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب

انطلقت اليوم أولى فعاليات النسخة الثانية من منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب بمشاركة وفود 20 دولة عربية تحت شعار «رؤية وطن»، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 22 إلى 27 مايو الجاري، بالقاهرة الجديدة.

عرض فيلم «رؤية وطن».. يتضمن اهتمامات الوزارة

بدأت الفعاليات بعرض فيلم بعنوان «رؤية وطن»، سلط الضوء على اهتمامات وزارة الشباب والرياضة، وعرض الناتج القومي للمشروعات، وزيادة الفرص الاستثمارية، وأهداف التنمية المستدامة بها.

وأعرب اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب والذي حضر نائبًا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بهذا التجمع العربي الكبير، حيث نقل تحيات وزير الشباب والرياضة لجميع الحضور والوفود العربية المشاركة، متمنياً مشاركة فعالة للجميع وتحقيق أهداف المنتدى.

مواجهة القضايا والتحديات

من جانبها، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها، إن جامعة الدول العربية تولي الشباب أهمية كبرى وتحرص على تعزيز العمل المشترك مع وزارة والشباب والرياضة، لافتة الى أن المنتدى يهدف لمواجهة القضايا والتحديات التي تواجه العرب، مقدمة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وأكد الدكتور أحمد حجازي، رئيس مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي، أن المنتدي يمثل هيئات وزارات الشباب والرياضة العرب، لتغير الشعوب وتدعيم الحاضر ورسم قادة المستقبل، والوصول لتوصيات يتم تنفيذها لمواكبة التطور علي المستوى الشبابي والرياضي، وفى ضوء الحفاظ على الشباب العربي وخلق جيل جديد قادر على التصدي للتحديات.

عقد 3 ورش عمل يوميا

ويضم المنتدى 9 ورش عمل يتم تنفيذها بواقع 3 ورش عمل يومياً، حيث تُعقد في اليوم الأول 3 ورش وهي «آليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، تصويب الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على المجتمعات العربية، السياسات الوطنية العربية تجاه الشباب»، وفي اليوم الثاني تُعقد 3 ورش عمل وهي «آليات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، إنشاء منصة رقمية شبابية ورياضية عربية موحدة، أفكار ورؤي لمبادرات عربية مشتركة»، وفي اليوم الثالث تعقد 3 ورش عمل أخري هي «الإجراءات والخطوات الإصلاحية الداعمة لعملية التطوير المؤسسي، الطريق نحو التميز المؤسسي وبناء مؤشرات الأداء، تجارب دولية حول التمكين والتغيير وتطوير الأداء»، وتختتم تلك الورش بورشة عامة لصياغة التوصيات والبيان الختامي للملتقي.