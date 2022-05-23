رصف شارع عبد الله النديم في جرجا بتكلفة 4 ملايين جنيه

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة أعمال رصف شارع عبد الله النديم، بتكلفة 4 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بالشوارع الفرعية بنطاق المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والشوارع العامة والفرعية بنطاق المحافظة، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من أعمال المرافق، ورد الشيء لأصله.

أهمية الشارع بمدينة جرجا

وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا أنه جاري أعمال المتابعة المستمرة لأعمال إعادة رصف شارع عبد الله النديم، غرب الترعة الفؤادية، من قيمة رد الشيء لأصله، مشيرا إلى أهمية الشارع بمدينة جرجا، والذي يعد المدخل والمخرج الرئيسي للمدينة، لافتا إلى متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المتفرعة من سعد زغلول، وشارع أبو شويشة، بمنطقة شيخ العرب.

بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي بدائرة مركز البلينا، والتي كانت ضمن المشروعات المتعثرة، حيث تم إدراجها ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية للانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة والمتوقفة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع تلك المشروعات، لافتا اهتمام المحافظة بالمشروعات المتعثرة بجميع المراكز، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للانتهاء من كافة المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين.