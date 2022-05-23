طقس محافظة سوهاج اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظة سوهاج اليوم الاثنين، ارتفاعا بدرجة الحرارة عقب انتهاء تأثير المحافظة بالكتل الهوائية التي أدت بانخفاض درجة الحرارة لأكثر من 5 درجات مئوية لأكثر من 48 ساعة.

طقس محافظة سوهاج اليوم

وتبلغ درجة الحرارة العظمي اليوم بمحافظة سوهاج 33 درجة مئوية في طقس معتدل الحرارة مشمس نهارا، بينما تبلغ الصغري 20 درجة مئوية في طقس لطيف معتدل الحرارة ليلا وساعات الصباح الأولى.

طقس القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

هذا وتشهد كافة الأنحاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح اليوم على كافة الأنحاء على فترات متقطعة من النهار، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية والدلتا

مع وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا.

استمرار ارتفاع درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع على كافة الأنحاء خاصة جنوب ووسط الصعيد.

هذا ويبلغ ارتفاع الموج بالبحر الأبيض المتوسط 2 حتى 2,5 مع وجود اتجاه رياح شماليه غربية إلى غربية، ويبلغ ارتفاع الموج بالبحر الأحمر من 2 متر حتى 3 أمتار مع وجود اتجاه رياح شمالية غربية.