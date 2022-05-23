إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي في سوهاج.. وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية

يترقب أولياء أمور وطلاب الصف الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج إعلان النتيجة، لاختيار المرحلة التعليمية المقبلة ما بين اختيار التعليم الثانوي أو الثانوي الفني.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج

أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الاعدادية» بمحافظة سوهاج، بعد أسبوع من الآن.

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي بمحافظة سوهاج

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن نتيجة الصف الأول الإعدادي بمحافظة سوهاج، قد بدأت بالظهور من خلال المدارس منذ اليوم ويستمر الإعلان حتى نهاية الأسبوع حيث يتم التصحيح وإظهار النتيجة وفقا لكل مدرسة.

تصحيح عينة عشوائية قبل إعلان النتيجة

وأوضح وكيل تعليم سوهاج في أن قبل إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بكل مدرسة يقوم موجه كل مادة بسحب عينة عشوائية قوامها 10٪ من أوراق إجابة الطلاب ليتم مراجعتها، للتاكد من تصحيح كل مادة ثم يتم عقب ذلك إعلان النتيجة بكل مدرسة على حدة، وكذلك سيتم إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي بمدارس محافظة سوهاج المختلفة بنفس النهج.

وتابع وكيل تعليم سوهاج، امتحانات مدرسة الخط والتهذيب اليوم التي تودى في 9 لجان بمحافظة سوهاج، وكذلك امتحانات العملي للدبلومات الفنية المختلفة، الدبلوم الفني والدبلوم الفني الزراعي والدبلوم الفني التجاري والدبلوم الفني الصناعي والدبلوم الفندقي وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث بالدبلومات الفنية عقب الانتهاء من أداء الامتحانات النظرية.