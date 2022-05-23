المرشحون لمنصب عمادة كلية الزراعة بجامعة سوهاج يعرضون خططهم للتطوير

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أعمال اللجنة المختصة باختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الزراعة، وتم عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بقاعة مجلس الجامعة بالمقر القديم، وضمت قائمة المرشحين لعمادة الكلية كلًا من الدكتور مصطفي حمدان أحمد، الدكتور خلف علي همام، الدكتور أشرف عكاشة عبد اللطيف، الدكتور نحيف إبراهيم محمد، الدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله، والدكتور زينهم شيخون حسن.

لجنة لاختيار عميد كلية الزراعة

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن لجنة اختيار عميد كلية الزراعة انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل خطة تطوير الكلية، نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملائه بالعمل.

تشكيل اللجنة

جدير بالذكر أن لجنة الاختيار ضمت كلًا من الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج "رئيساً للجنة"، الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة الأسبق والأستاذ بجامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح بدر الأستاذ بجامعة حلوان، ممثلان عن المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور علي عبد الجليل الأستاذ المتفرغ بجامعة سوهاج وممثل كلية الزراعة باللجنة.