أميرة سليم تدعم مرضى «انحلال الجلد الفقاعي» بحفل في «المنيل بالاس»

استكمالاً لدعمها لمكافحة مرض انحلال الجلد الفقاعي، تُحيي «السوبرانو»، العالمية أميرة سليم حفلاً خيريًا غدًا الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 في تمام السابعة مساء بـ«قصر المنيل بالاس»، في المنيل، بحضور نخبة من الوزراء ورجال السياسة وسفراء الدول العربية والأجنبية والأدباء والصحفيين وكوكبة من أبرز رموز المجتمع.

أميرة سليم تشدو أمام نخبة من كبار رجال الدولة

وستقدم «أميرة» خلال الحفل برنامجًا موسيقيًا متنوعًا يضم مجموعة من الأغاني المختلفة بمزيج من الكلاسيكية وفن الأغنية الخفيفة بلغات مختلفة مثل الفرنسية والإنجليزية والعربية، منها أعمال للمؤلف الفرنسي «ميشيل لوجراند»، والأمريكي «برنشتاين»، وحرصت أميرة على اختيار بعض الأغاني العربية والمصرية لسيد درويش وفريد الأطرش وأيضًا باللغة المصرية القديمة بمصاحبة عازف البيانو مينا نبيل.

وأعربت أميرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحفل السنوي الخيري، قائلة في بيان لها: «سعدت جدًا بدعوة هناء السادات، ومنال عيسى لإحياء هذا الحفل، لدعم ومساعدة مرضى انحلال الجلد الفقاعي، الذين تأثرت بهم عندما التقت مجموعة من الأطفال في المعرض الفني الذي أقيم لهم في فبراير الماضي، وانبهرت بمواهبهم وحضورهم، ونظّمت المعرض مؤسسة ياسمين السمرة، وذلك إيمانًا بأهمية أهدافها ودورھا الأساسي في مساعدة ودعم هؤلاء المرضى، فهو مرض مؤلم جدًا».

أميرة سليم: فخورة بمنحي العضوية الشرفية من نادي الروتاري العريق

كما عبّرت أميرة سليم عن سعادتها بالغناء في هذا المكان التاريخي الرفيع الذي غنت فيه منذ سنوات في بداياتها وفي حضور شخصيات هامة ومؤثرة في المجتمع، كما أكدت فخرها بمنحها العضوية الشرفية من نادي الروتاري العريق، وسيقوم بتقديم أميرة المهندس ياسر نشأت، وذلك بحضور عمرو موسى الذي سيلقي كلمة خاصة بهذا الحفل.