نور الشربيني تفوز بلقب بطلة العالم للاسكواش لسادس مرة في تاريخها.. والرابعة على التوالي

تمكنت اللاعبة نور الشربيني من الحفاظ على لقبها كبطلة العالم في CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال و السيدات، بعد فوزها على اللاعبة نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً، في مباراة قوية دامت لحوالي ساعة، حيث فازت بثلاثة أشواظ مقابل شوط بنتيجة 7-11, 11-7, 11-8, 11-7.

وحصلت نور الشربيني على هذا اللقب للمرة الرابعة على التوالي، والسادسة في تاريخها، حيث تعد نور الشربيني هي ثاني لاعبة عالمياً في عدد بطولات العالم.

تنظيم بطولة العالم للاسكواش بالمتحف القومي للحضارة

وتقام حالياً CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال و السيدات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث يتنافس المشاركين بالبطولة على أكبر ألقاب رياضة الاسكواش في العالم بمجموع جوائز مالية تعد الأكبر في تاريخ بطولات الاسكواش.

وتأتي هذه النسخة من CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال و السيدات، برعاية مجموعة من كبرى الشركات، والتي تضم شركة سوديك SODIC، وشبكة ONTIME SPORT كالراعي الاعلامي الرسمي.

الرئيس التنفيذي لـ CIB: نسعى لاستضافة البطولات العالمية ورعاية أبطالنا

وجدير بالذكر أن اللاعبين واللاعبات المصريين سيطروا على ألقاب بطولة العالم للاسكواش في نسخها الخمس السابقة في منافسات الرجال.

وقال حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر CIB: «نشعر بالسعادة والفخر لاستضافة مصر لهذه النسخة من CIB بطولة العالم للاسكواش للمرة الخامسة في تاريخها، حيث نسعى دائماً في CIB لاستضافة البطولات العالمية ورعاية أبطالنا، لأننا ندرك حجم الإمكانيات التي يمتلكها لاعبي الاسكواش المصريين، والذين قاموا في الأعوام الماضية بالاستحواذ علي ألقاب رياضة الاسكواش».