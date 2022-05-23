وزير الإسكان في جولة بكورنيش «المنصورة الجديدة»: اعملوا أماكن للناس تقعد فيها

تجوّل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش، لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذي، ورافقه في الجولة مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجزار يشدد على العناية الفائقة بكورنيش المنصورة الجديدة وإظهاره بشكل جمالي

وشدد وزير الإسكان على ضرورة العناية الفائقة بما تم تنفيذه من أعمال بمشروع كورنيش المنصورة الجديدة، وإظهاره بالشكل الجمالي اللائق، إذ يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة، موجهاً بالاهتمام بأعمال الزراعة بالكورنيش، وتوفير مقاعد جلوس للمواطنين، وإتاحة الفراغات لإقامة أنشطة تلبى احتياجات زوار كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.

وزير الإسكان يتجول بمنطقة الفيلات

كما تجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمنطقة الفيلات المواجهة لكورنيش المنصورة الجديدة، لتفقد الموقف التنفيذي للأعمال، موجهاً بتوفير مقاعد لجلوس المواطنين ومظلات، وإقامة الأنشطة المناسبة بالفراغات العامة بالمدينة، من أجل خلق حركة دائمة وحياة بجميع مناطق المدينة.