النيابة تحقق مع حسام حبيب بعد بلاغ شيرين عبدالوهاب.. ضبط بـ«سلاح ناري»

بدأت نيابة الجيزة، التحقيق مع الفنان حسام حبيب، بعد تحرير محضر ضده من قبل طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، طلبت فيه عدم التعرض لها ولبناتها، حيث أوضحت التحقيقات أنّ «حبيب» ضُبط بحوزته سلاح ناري مرخص، لكنه لم يستخدمه لتهديد شيرين.

وذكرت التحقيقات، أنّ حسام حبيب اتجه إلى فيلا الفنانة شيرين عبدالوهاب في الثالثة فجرا، ونشبت مشادة كلامية بينهما، ما دفعها لطلب النجدة وتحرير محضر ضده بعدم التعرض.

القبض على حسام حبيب

واصطحبت الأجهزة الأمنية، الفنان حسام حبيب إلى قسم الشرطة، وجرى ترحيله إلى مقر النيابة العامة للتحقيق معه، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به ضده بالتعدي عليها وكريمتيها بالسب والشتم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تواصلت مع شرطة النجدة هاتفيا فجر اليوم، وطلبت حمايتها من طليقها السابق حسام حبيب، وتحرّكت قوات الشرطة فور تلقي البلاغ، ووصلت خلال 10 دقائق، واستمعت لأقوال شيرين، التي طالبت الشرطة باتخاذ إجراء ضد حبيب خوفا من التعرض لها ولبناتها.

حقيقة عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وكان منظم الحفلات يوسف دندش، الذي نظم لشيرين حفلها الغنائي الأخير في الإمارات، كشف لـ«الوطن» مؤخرا عن عودتها لطليقها حسام حبيب، موضحا أنّه أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه، وهنأه دندش على العودة، كما وصف شيرين وحسام بأنّها «صديقين عزيزين».

شيرين تنفي عودتها لـ حسام حبيب

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أصدرت بيانًا حسمت خلاله الجدل بشأن حقيقة عودتها إلى الفنان حسام حبيب، حيث قالت: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وتُحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، وهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية».

وطالبت الفنانة الشابة، جمهورها، بعدم الالتفات للشائعات، مشيرة إلى أنّ همّها الحالي هو إسعاد الجمهور بالجديد من الأغاني.