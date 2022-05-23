عاجل .. القبض على حسام حبيب طليق شيرين عبد الوهاب لتعديه عليها

تمكنت الأجهزة الأمنية تنجح فى القبض على المطرب حسام حبيب - طليق المطربة شيرين عبدالوهاب، على خلفية البلاغ الذى تقدمت به ضده بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب والشتم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتتولى النيابة العامة التحقيق. واتصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب بشرطة النجدة فجرًا، وطلبت حمايتها من المطرب حسام حبيب طليقها السابق.

وتحركت قوات الشرطة خلال 10 دقائق، واستمعت لأقوال شيرين، والتي طالبت باتخاذ إجراء ضده بعد التعرض لها ولبناتها، خوفًا من أذيتهن. حقيقة رجوع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب وكان منظم الحفلات يوسف دندش، الذي نظم لشيرين حفلها الغنائي الأخير في دولة الإمارات، كشف لـ«الوطن»، عن عودتها لزوجها حسام حبيب، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالا مؤخرا بشيرين وفوجئ برد حسام حبيب عليه، ووجَّه دندش التهنئة لهما على تصالحهما، واصفهما بالصديقين العزيزين.

شيرين تنفي عودتها لـ«حسام حبيب» وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أصدرت بيانًا، حسمت من خلاله الجدل حول حقيقة عودتها إلى الفنان حسام حبيب، وقالت «شيرين» خلال البيان: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وأنها تُحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة».

وأضافت أنها هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وأهابت بجمهورها العزيز عدم الالتفات للشائعات، مشيرة إلى أنّ همّها الحالي هو إسعاد الجمهور بالجديد من الأغاني.