«عدم تعرض».. إجراءات محضر شيرين عبد الوهاب ضد طليقها حسام حبيب

حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار أنباء أزمة جديدة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق الفنان حسام حبيب، بعدما حررت محضرًا ضده بعدم التعرض لها ولبناتها خوفا منه، ما دفع البعض للتساؤل حول معنى الإجراء الذي اتخذته شيرين بعدم التعرض ضد طليقها.

وتعد دعوى منع التعرض التي أقامتها شيرين ضد حسام حبيب ضمانا لعدم تعرض الجاني على المجني عليه، يحكي فيها المتضرر لضابط الشرطة ماحدث له بأدق التفاصيل، ثم يأخذ تعهدًا على المعتدي بعدم التعرض لمقدم الطلب، وإذا تكرر الأمر تشدد العقوبة في حال إثبات الواقعة في حق المتهم وإثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود حتي ينال عقوبته.

معنى إجراء عدم التعرض

ويعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى، فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن 24 ساعة ولا أن تزيد على 3 سنوات وفقا للقواعد العامة بحسب المادة 18 عقوبات في محضر عدم تعرض، ويكون توقيع الحبس هنا وجوبي، وفقًا لمواد القانون الجنائية.

وفي تلك الحالة يعتبر تعدي حسام حبيب على شيرين أو محاولة مضايقتها مجددًَا سبق إصرار وترصد، وينطبق في كل الحالات بما فيها الزوجة، ويراعى فيه تشديد العقوبة.

شيرين عبد الوهاب تتصل بالنجدة لإغاثتها من حسام حبيب

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصالا هاتفيا من الفنانة شيرين عبد الوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

حسام حبيب: روحت الفيلا عشان نخلص مشروع فني

وبسؤال الفنان حسام حبيب، قرر أنَّه متواجد في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.