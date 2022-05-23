أول تعليق من والد حسام حبيب على واقعة شيرين: بينهم مشروع جديد

نفى حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب أن يكون نجله قد تعرّض للفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكّدًا أنَّ كل ما ينشر حول ذلك ليس له أي أساس من الصحة.

والد حسام حبيب: ابني وشيرين علاقتهما جيدة بعد الانفصال

وأوضح حسين حبيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الأخبار غير صحيحة، مؤكّدًا أنَّ نجله لم يتعرّض لشيرين، بل كان في منزلها من أجل التحضير لعمل فني جديد، إذ إنَّ علاقتهما جيدة حتى بعد الانفصال.

بلاغ من شيرين ضد حسام حبيب

كان اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

وبسؤال الفنان حسام حبيب، قرر أنَّه متواجد في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.