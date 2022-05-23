عاجل.. الرئيس الأوكراني أمام «دافوس»: مقتل 87 شخصًا في غارة روسية على ديسنا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مقتل قرابة 90 شخصًا في غارة جوية روسية على قرية ديسنا في منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، خلال خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إنّ الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي خلف 87 قتيلاً وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، وأضاف زيلينسكي: «أكملنا العمل في ديسنا تحت الأنقاض وكان هناك 87 ضحية».

هجوم ديسنا يخلف أكبر عدد من القتلى العسكريين

وقالت السلطات الأوكرانية الأسبوع الماضي إن ثمانية أشخاص قُتلوا في الضربة الجوية، والرقم الذي أعلنه زيلينسكي يجعل هجوم ديسنا صاحب أكبر عدد من القتلى العسكريين في أوكرانيا في ضربة واحدة للحرب حتى الآن، وفقًا لتقارير رويترز.

وفي يوم الهجوم، قال متحدث عسكري روسي إنّ صواريخ طويلة المدى وعالية الدقة أصابت قوات الاحتياط الأوكرانية في مركز تدريب بالقرب من ديسنا وفي موقع آخر.