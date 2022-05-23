النواب يوافق على قرض بـ250 مليون يورو من البنك الأوروبي لمترو الإسكندرية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2021.

قرض مترو الإسكندرية

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق.

أكّد حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لقطاع النقل والمواصلات لاستكمال عمليات التطوير، بما يناسب الجمهورية الجديدة والحياة الكريمة، مطالبًا باستمرار دعم قطاع النقل لاستكمال عمليات التطوير، مشيرًا إلى أهمية وجود تقرير سنوي يرصد ما تمّ تنفيذه.

اتفاق قرض مترو الإسكندرية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة النقل عن قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2021.

وتابع: «نحن اليوم نناقش قرضًا آخر، إنها الضريبة إذا أردنا أن نبني الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أنَّ وزارة النقل تؤدي دورًا مختلفًا في عمليات التطوير بالقطاع بالكامل.