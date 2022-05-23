النواب يوافق على قرض بـ15 مليون يورو للمرحلة الثانية لتأهيل محطات الكهرباء

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشان قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية.

قرض تأهيل محطات الكهرباء

وتبلغ فائدة القرض 2% والسداد على 30 سنة، مع فترة سماح 10 سنوات، وهو ما اعتبره عددًا من النواب فائدة قليلة تكاد تحول القرض لمنحة.

ووافق سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكّدًا أنَّ تطوير الكهرباء والطاقة قطارة للتنمية ودعم للاستثمار. وطالب النائب هاني أباظة بتقديم الحكومة خرائط لاحتياجات الدولة من الطاقة

فائدة ضئيلة

فيما قال النائب أيمن محسب إنَّ فائدة الـ2% ضئيلة وتكاد تكون منحة، فيما دعت النائبة أميرة الحداد لتخفيض شريحة الكهرباء خاصة للفئات التي تحصل على معاش تكافل وكرامة، وهو ما طالب به أيضًا النائب أحمد حمدي خطاب.

وطالب النائب أحمد حتة بتحديد شريحة لمحدودي الدخل وذوي الاحتياجات وأصحاب المعاشات ومعدومي الدخل لتقديم دعم أكبر لهم في الكهرباء.