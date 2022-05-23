«تعليم النواب» تناقش طلب «نائبة التنسيقية» عن إنشاءات جامعة دمنهور المتوقفة

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلب النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن الموقف الحالي لجامعة دمنهور، وتفريغها من القيادات، مع عدم وجود صف ثان من القيادات، فضلًا عن الانشاءات المُتوقفة.

تفريغ الجامعة من القيادات

وطلبت «كليب»، من الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، زيارة لجامعة دمنهور للوقوف على الوضع الحالي لها في كل المجالات، سواء موقف الإنشاءات المُعطلة، وكذلك موضوع تفريغ الجامعة من القيادات، وعدم وجود قيادات صف ثان، وأيضا التقييم الفني لأداءات الجامعة، وموقف كلية الطب ومستشفى جامعة دمنهور.

استرجاع الوحدات السكنية

كما طلبت نائبة التنسيقية، اتخاذ إجراءات فعلية من أجل استرجاع الوحدات السكنية، المقدر ثمنها بنحو 50 مليون جنيه، ومحاسبة المتسبب في إهدارها طيلة السنوات السابقة.

وطالبت كليب، رئيس جامعة دمنهور، ببيان شامل لممتلكات ومخصصات جامعة دمنهور بمحافظة البحيرة.