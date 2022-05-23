86 مليار جنيه حصيلة ضرائب متوقعة على السجائر بعد زيادة الأسعار

تترقب الحكومة أكثر من 86 مليار جنيه، مقابل الضرائب على التبغ والدخان والمعسل، خلال العام المالي 2022-2023، الذي سينطلق في الأول من شهر يوليو المقبل، بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة تصل إلى 9%، مقارنة بالعام المالي الجاري الذي سينتهي مع نهاية يونيو.

ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2022-2023، تستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب قيمة مضافة ورسوم جمركية على السجائر والتبغ والمعسل، تصل جملتها إلى نحو 86 مليار جنيه، مقارنة بـ79 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021-2022.

إيرادات مستهدفة في الموازنة الجديدة

وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة للدولة، إيرادات ضريبية تقدر بـ1.6 تريليون جنيه، بزيادة تقترب من 185 مليار جنيه، إذ أن وزارة المالية تقدر الحصيلة خلال العام المالي الجاري 2021-2022 الذي ينتهي في نهاية يونيو المقبل بنحو 983 مليار جنيه.

وتتوزع الحصيلة الضريبية، بين 590 مليار جنيه إيرادات متوقعة من ضريبة القيمة المضافة في العام المالي المقبل، بزيادة قدرها 92 مليار جنيه عن المستهدف تحقيقه حتى 30 يونيو المقبل، مقابل 497 مليار جنيه ضرائب، مقدر تحصيلها خلال العام المالي الحالي 2021-2022 وهو ما يوازي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

زيادة أسعار السجائر «إل أم» بقيمة واحد جنيه

أعلنت في وقت سابق اليوم، شركة «فيليب مورس»، إحدى الشركات الأجنبية العاملة في إنتاج السجائر في مصر، زيادة أسعار سجائر بعض منتجاتها بقيمة جنيه، بعدما سعرت سجائر ماركة «إل& أم» بأنواعها الثلاثة الأحمر والأزرق والفضي بقيمة 34 جنيه للعبوة، التي تحوي 20 سيجارة، مقابل 33 جنيه قبل القرار، في الوقت الذي أبقت فيه على باقي الأنواع الأخرى مثل سجائر «ميريت» و«مارلبورو» أبرز منتجات الشركة.