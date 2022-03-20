«محدش يغشك».. قائمة أسعار السجائر الكاملة بعد زيادة «الأجنبية» اليوم

واصلت الأزمة العالمية في ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف الشحن، تأثيرها الكبير على صناعة الدخان والسجائر والمعسل في مصر، وخاصة السجائر الشعبية بأنواعها المختلفة أو الأنواع الأجنبية التي تصنعها الشركات العاملة في مصر تحت قيادة الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني».

دانهيل بـ 49 جنيهًا... وكنت بـ44

وأعلنت شركة «بريتش أمريكان توباكو»، اليوم الأحد، زيادة جديدة في أسعار السجائر من ماركات «دانهيل» ليصل سعرها للمستهلك النهائي بقيمة 49 جنيهًا، بينما رفعت ماركة «كنت» سعر السجائر، لتباع إلى المستهلك النهائي بقيمة 44 جنيهًا، إلى جانب ارتفاع ماركة «رويالز» لتباع في الأسواق بـ21 جنيهًا، لتتراوح إجمالي قيم الزيادات الجديدة بين جنيه و3 جنيهات حسب الماركات والأنواع.

وقبل ثلاثة أسابيع، أعلنت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» عن زيادات جديدة في أسعار 10 أصناف محلية تصنعها الشركة على غرار سجائر «كليوباترا» و«سوبر» و«بوكس»، بزيادة تتراوح بين 50 قرشًا وجنيهين في بعض الأنواع، ثم أقدمت شركة «فيليب موريس» على إعلان الزيادة أيضا في اليوم التالي لقرار «إيسترن كومباني» لتصل سعر علبة سجائر «مارلبور» إلى 49 جنيهًا، وكذلك الـ«ميريت».

وتتبقي شركتان أجنبيتان تصنعان السجائر والتبغ والدخان في مصر، لم تعلنان عن زيادات في الأسعار، وهما «جابان توباكو إنترناشيونال»، و«المنصور الدولية».

كان رئيس الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، هاني أمان، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الشركات المصنعة للتبغ والدخان والسجائر في مصر سواء الشركات المحلية أو الأجنبية لرفع الأسعار، قائلًا إن الشركات اضطرت إلى ذلك لمواجهة الأعباء الضخمة في التكاليف التي تولدت عن موجات التضخم العالمية وارتفاع أسعار المواد الخام، وتكاليف الشحن بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد «أمان»، أن الشركة الشرقية للدخان بصفة خاصة تضع ثبات الأسعار وعدم الضغط على المستهلك في مقدمة الخيارات المطروحة أمامها، خاصة أن الشركة تنتج الأصناف الشعبية ذات الاستهلاك الأكبر والأعلى.

قائمة أسعار منتجات الـ«الشرقية للدخان» بعد الزيادة الأخيرة

- بوكس (10 سجائر) بـ11.5 جنيه (المستهلك النهائي).

- كليوباترا «كينج سايز» (20 سيجارة) بـ 18.5 جنيه (المستهلك النهائي).

- كليوباترا «سوفت كوين» (20 سيجارة) بـ 19 جنيهًا (المستهلك النهائي).

- كليوباترا «بوكس» ( 20 سيجارة) بـ20 جنيهًا (المستهلك النهائي).

- كليوباترا «سوبر» ( 20 سيجارة) بـ21 جنيهًا (المستهلك النهائي).

- مونديال «أحمر - أزرق - سيلفر» (20 سيجارة) بـ21 جنيهًا (المستهلك النهائي).