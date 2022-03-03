زيادة في أسعار السجائر الأجنبية خلال ساعات.. أبرزها «روثمانز ووينستون»

تستعد شركات السجائر الأجنبية الثلاث «بريتيش أمريكان توباكو، وجابان توباكو»، بالإضافة إلى شركة «المنصور الدولية»، لإعلان الزيادات الجديدة في أسعار منتجاتها، بعد يومين من إعلان الشركة الشرقية للدخان، وشركة «فيليب موريس»، زيادة الأسعار بقيمة بلغت جنيه للأولى، و2 جنيه للثانية.

وقالت مصادر في سوق السجائر لـ«الوطن»، إنّ الزيادة المرتقبة في أسعار سجائر «روثمانز، دانهيل، وينستون، وكاميل»، ستصل إلى جنيه تقريبا، موضحة أنّ الشركات ملزمة بتلك الزيادة، بعد الزيادة التي أقرتها شركتا الشرقية للدخان وفيليب موريس.

أسعار السجائر الجديدة خلال ساعات

وسبق وأن أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ الشركات الأجنبية سترفع الأسعار خلال اليومين المقبلين، إلا أنه لم يحدد التوقيت الذي ستعلن فيه الشركات أسعارها الجديدة، مضيفا أنه لا يمكن الاتفاق على تحديد سعر من جانب الشركات، حتى لا تقع تحت طائلة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكانت الشركة الشرقية للدخان أعلنت عن زيادة كافة أنواع سجائرها، التي تضم «كليوباترا، مونديال، بوسطن»، بقيمة جنيه واحد، ثم قامت بعدها بيوم شركة «فيليب موريس»، بإعلان زيادة منتجاتها من سجائر «ميريت ومارلبورو»، بقيمة جنيه للأولى، وجنيهين للثانية.

ارتفاع الشحن وأسعار التبغ السبب

وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس شعبة الدخان أنّ الأزمات المرتبطة بالاستيراد، والارتفاع القياسي في تكاليف الشحن، كانت هي السبب الأساسي وراء الزيادة الأخيرة في الأسعار، إلا أنّ مصدر بالسوق أكد أن الشركات سعت للزيادة من أجل تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة من جانب وزارة المالية، موضحا أن هناك نحو 7 مليارات جنيه حصيلة مستهدفة من الضريبة على منتجات التبغ والدخان خلال العام المالي الحالي، لافتا إلى أنّ الزيادة التي تم إقرارها في شهر يوليو الماضي، كانت بسيطة، ولم تغط القيمة المستهدفة، وهو ما دفع الشركات لتمريرها على مرحلتين.

ووفقا للموازنة العامة للعام المالي الحالي، فإن وزارة المالية تستهدف نحو 79 مليار جنيه ضرائب على منتجات التبغ والسجائر، مقارنة بنحو 72 مليار جنيه كانت مستهدفة خلال العام المالي الماضي.