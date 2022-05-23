المواني الكويتية تعلن توقف الحركة الملاحية بسبب العاصفة الترابية

أعلنت المواني الكويتية، اليوم، توقف الحركة الملاحية، بسبب العاصفة الترابية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

العاصفة الترابية في الكويت

أعلنت هيئة الطيران المدني في الكويت، تعليق الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة عاصفة ترابية.

قال عماد الجولوي، نائب المدير العام للطيران المدني الكويتي لشؤون خدمات الملاحة الجوية: «ستتم إعادة جدولة الرحلات التجارية بسبب أنماط الطقس الحالية، بينما لن تستأنف الحركة الجوية بشكل طبيعي، إلا بعد انحسار العاصفة الترابية».

الداخلية الكويتية تحذر المواطنين

وحذرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، المواطنين والمقيمين من الظروف الجوية غير المستقرة الحالية التي سببتها العاصفة الترابية، وحذرت من ضعف الرؤية على الطرق معظم ساعات اليوم.

واجتاحت العواصف الرملية الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة ، في ظاهرة يحذر الخبراء من أنها قد تتكاثر بسبب تغير المناخ ، مما يعرض صحة الإنسان لخطر جسيم.