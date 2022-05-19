علماء يكشفون لغز «مرض حرب تحرير الكويت».. استهدف الجنود الأمريكيين

قبل 31 عاماً، توجهت قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى العراق للمشاركة في حرب تحرير الكويت من القوات العراقية، في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، بعد اتهامات للكويت بأنها تسرق نفط العراق من خلال الحفر بتقنية الأنابيب المائلة، وبعد بدء المعركة أُصيب عدد كبير من جنود الجيش الأمريكي بمرض غريب لم يتوصل أحد إلى معرفة ماهيته، حتى تمكن باحثون من إجراء دراسة والوصول إلى مسببات المرض بعد 3 عقود كاملة، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

غاز الأعصاب والمرض الغامض

وذكرت «روسيا اليوم»، نقلاً عن دراسة أجراها باحثون، نشرتها مجلة «سينس ديلي»، الأمريكية، أن مجموعة كبيرة من الجنود المشاركين في حرب تحرير الكويت، أبلغوا السلطات الأمريكية أنهم يعانون من مجموعة من الأعراض المزمنة مثل الحمى ومشاكل في الذاكرة والتعرق الليلي ومشاكل في التركيز والضعف الجنسي والإسهال ومشاكل في الذاكرة، دون معرفة السبب وراء إصابتهم بهذه الأعراض.

وأوضحت مجلة «سينس ديلي»، الأمريكية أن مجموعة من العلماء والباحثين الأكاديميين بالإضافة إلى عدد من العسكريين العاملين في وزارة شؤون المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الامريكية قاموا بدراسة قائمة الأسباب المحتملة لما أطلقوا عليه «مرض حرب تحرير الكويت»، إلى أن توصلوا للسبب وراء هذا المرض الغريب، حيث تبين أنه يعود إلى غاز الأعصاب «السارين».

وأبلغ الدكتور روبرت هالي، أستاذ الطب الباطني ومدير قسم علم الأوبئة في «يو تي سويز ويستيرن»، وزملاؤه عن وجود دراسة استمرت لفترة كبيرة، تعتمد على اختبار بول المحاربين القدامى، أملاً في البحث عن وجود اليورانيوم فيه إلا أنهم لم يجدوا شيئاً.

وعن الدراسة قال الدكتور هيلي إنه منذ عام 1995، عندما حددنا مرض حرب الخليج لأول مرة، كانت كل الأدلة تشير إلى تعرض الجنود الأمريكيين لغاز الأعصاب، لافتاً إلى أن الأمر استغرق سنوات عديدة للوصول إلى هذه النتيجة.