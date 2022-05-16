العاصفة الترابية تتسبب في تعطل الرحلات الجوية في مطار الكويت

ضربت عاصفة ترابية دولة الكويت، اليوم، ويشار إلى أنّه بسبب شدة العاصفة الترابية في الكويت، لجأت الإدارة العامة للطيران المدني في البلاد، إلى الإعلان عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت، لحين تحسن الأحوال الجوية، وهدوء العاصفة الترابية التي ضربت الكويت، لإعادة فتح المطار واستئناف الرحلات، وفق ما أعلنت صحف ووسائل إعلام محلية كويتية.

عاصفة ترابية في الكويت وإغلاق المطار

وبحسب وكالة أنباء الكويت «كونا» فقال عماد الجلوي، نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية، إن العاصفة الترابية أثرت على حركة الطائرات والملاحة البحرية بشكل عام في مطار الكويت، مشيراً إلى انّه فور تحسن الرؤية وهدوء الجو ستتم إعادة جدولة الرحلات التي تم تعطيلها للمسافرين في مطار الكويت.

انخفاض الرؤية في الكويت

وأشار نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في مطار الكويت، إلى أنّ الكويت تتأثر حالياً بانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب موجة الغبار التي تصل إلى أقل من 1000 متر، على بعض المناطق ما يزيد من سوء الأحوال الجوية في البلاد.

وقالت سلطات المطار في بيان أصدرته اليوم إنها ستغلق مجالها الجوي وتوقف هبوط وإقلاع جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر بسبب ضعف الرؤية.

عاصفة ترابية في بغداد

يذكر أن مطار بغداد أيضاً، كان قد أعلن اليوم الاثنين، عودة الملاحة إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب العاصفة الترابية، وأصدرت إدارة المطار تنويهاً للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية، بعد توقف جميع الرحلات الجوية في وقت سابق اليوم، بسبب العواصف الترابية التي ضربت المنطقة.

وتشير تقارير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن درجات الحرارة تتباين على مختلف أنحاء الكويت نتيجة عدم استقرار حالة الطقس وهبوب رياح شمالية غربية متقلبة الاتجاه.