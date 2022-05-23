صدقي صخر: شخصيتي في ريفو الأقرب لقلبي

عالم من موسيقى التسعينيات يدخله النجم صدقي صخر، من خلال بطولته لمسلسل ريفو، الذي من المقرر إطلاقه 2 يونيو حصريًا على منصة WATCH IT، ويقوم صدقي صخر ضمن أحداث المسلسل بشخصية مروان سامي، شاب مهووس بالموسيقى يبحث عن ذاته.

وعن شخصيته في مسلسل ريفو، يقول صدقي صخر فى بيان: «أحببت شخصية مروان سامي جدًا، بكل تعقيداتها ومشاكلها النفسية، وأيضًا أجواء النوستالجيا والموسيقى الجميلة في المسلسل، بالإضافة إلى أن مسلسل ريفو أتاح لي التمثيل، والعزف في نفس الوقت، وهي من الأسباب التي جعلت شخصية مروان سامي الأقرب لقلبي».

أعمال صدقي صخر

عُرض لصدقي صخر مؤخرًا على منصة Viu مسلسل أنصاف مجانين 2، وعلى منصة شاهد vip يُعرض لصدقي مسلسل قواعد الطلاق الـ45، واحتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه.

كما شارك في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، إذ حظى بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمر عابد، وإنتاج كريم قاسم.

ولمع نجم صدقي صخر في الجزء الأول من مسلسل أنصاف مجانين، وأيضا بعد مشاركته في البودكاست الأول من نوعه باللغة العربية مضلة صقر، كما شارك في الفيلم القصير لما جت عشرة للمخرجة جايلان عوف، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم في الدورة السادسة من مهرجان مصر دوت بكرة للأفلام، كما كان الفيلم المصري الوحيد الذي شارك في الدورة الـ 41 من مهرجان كليرمونت، وحصل الفيلم أيضًأ على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان Breakthrough Film Festival في نسخته الثامنة، بجانب جائزة أفضل فيلم في مهرجان شنيت الدولي.

معلومات عن صدقي صخر

اشتهر صدقي بأدواره في مسلسلات 100 وش الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان وليه لأ المسلسل الداعم للمرأة والذي يتطرّق إلى قضايا مهمة، وأيضًا «في كل أسبوع يوم جمعة»، كما قام بالغناء والأداء الصوتي لشخصية الفارس في فيلم الرسوم المتحركة المصري الأول «الفارس والأميرة» في نسخته الانجليزية.