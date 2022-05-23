سمر مرسي تستكمل تصوير مسلسل منعطف خطر

تستكمل الفنانة سمر مرسي تصوير أحداث دورها في مسلسل منعطف خطر، الذي من المقرر عرضه يوليو المقبل على إحدى المنصات العربية، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق على مدار 15 حلقة، ويعتمد العمل على الكثير من النجوم الذين يقدمون أدوار شرف ضمن أحداثه.

منعطف خطر من بطولة باسل خياط

ويشارك في بطولة مسلسل منعطف خطر؛ باسل خياط، ومحمد علاء، وسمر مرسي، باسم سمرة، سلمى أبو ضيف، أحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، حيث يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظراً لطبيعة الأحداث منهم الفنانة ريهام عبد الغفور، والعمل من إخراج السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود.

سمر مرسي تشارك في الاختيار 3

وكانت آخر أعمال سمر مرسي، مشاركتها في بطولة مسلسل الاختيار 3، الذي حقق نجاحا كبيرا ونالت عليه إشادات من الجمهور والنقاد، وشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وياسر جلال وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.