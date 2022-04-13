سمر مرسي: سعيدة برد فعل الجمهور على أدائي في مسلسل الاختيار 3

انهالت الإشادات على الفنانة سمر مرسي حول دورها في مسلسل الاختيار 3، ونجاحها في تقديم شخصية «إيريني»، ضمن أحداث المسلسل.

وأبدى المتابعون لأداء سمر ضمن أحداث مسلسل الاختيار إعجابهم بدورها في العمل، مؤكدين أنها تجسد الدور بسلاسة كبيرة في الأداء، بجانب انفعالاتها التي تقدم بشكل سلس وطبيعي والأقرب للواقعية، مشددين أنهم ينتظرون مشاهدها بفارغ الصبر تقديرًا لدورها في هذا العمل الوطني العظيم، وكون دورها من الأدوار النسائية المختلفة في العمل.

الجمهور يتفاعل مع ظهور سمر مرسي في الاختيار 3

فيما أكد عدد آخر من المتابعين على فيسبوك وتويتر، أن سمر دائمًا ما تختار أدوارها بعناية منذ مسلسل تحت السيطرة وحتى الآن، معتبرين الاختيار واحدًا من أهم المحطات الفنية لاختلاف الدور وطبيعته.

سمر مرسي ترد على تفاعل الجماهير

فيما أبدت الفنانة سمر مرسي سعادتها بتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل والشخصية حتى الآن، مشيرة إلى أن الجمهور يرسل لها مئات الرسائل معبرين عن سعادتهم بالشخصية، موضحة أنها تسعى دائمًا من خلال الشخصيات التي تجسدها أن تكون واقعية لتصل الشخصيات التي تجسدها إلى قلوب المشاهدين، فما يقدم من القلب يصل للقلب.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ويشارك في ملحمة الاختيار 3، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وياسر جلال، وكريم عبد العزيز وأحمد السقا و خالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم أمير المصري، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.