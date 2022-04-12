الإخوان في الاختيار 3.. أرادوا السيطرة على سيناء والسيسي فاجأهم بقراره

استعرض مسلسل الاختيار 3، الذي يعرض على شاشة «أون»، طوال شهر رمضان، في حلقة اليوم، قيام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع أثناء حكم جماعة الاخوان، بقراءة تقرير من المخابرات الحربية، بأن هناك بطاقات رقم قومي مصرية يتم إعطائها لغير المصريين بعد سرقة مكنة طباعة البطاقات من السجل المدني بالعريش، وإعطاء بطاقات لأصحاب جنسيات أخرى غير مصرية من أجل شراء أراضي ووحدات سكنية في سيناء.

تحرك مفاجئ من السيسي لحماية أراضي سيناء من الإخوان

وقال «السيسي»، خلال المشهد، غاضبًا: « يعني الأراضي اللي استردناها بالصبر ودم الشهداء عاوزين ياخدوها بالطريقة دي، لا والله ما يحصل أبدًا طول ما احنا عايشين، محدش هيقدر يشتري حدود مصر، لازم نمنع الكارثة دي قبل ما تحصل»، وأصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا تحذيرًا لأهالي سيناء من تمليك أراضيهم لغير المصريين، أو إجراء أي تصف في الأراضي الواقعة بجوار المحميات الطبيعية.

خيرت الشاطر: السيسي لم يعد يصلح وزيرا للدفاع

وفي المشهد ذاته، اجتمع مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، محمد خيرت الشاطر، إذ أعرب الأخير عن غضبه الشديد من بيان القوات المسلحة، وقال غاضبًا: «اية الشغل ده، كل الشغل اللي عملناه والاتفاقات والوعود والاستثمارات بعد ده كله يطلع لنا السيسي بقرار سياسي من غير ما يرجعلنا، مش هنقدر نوفي وعودنا للناس اللي بره واتفاقتنا معاهم، وكده هيظهر أن الرئاسة مش مسيطرة على وزارة الدفاع ، عبد الفتاح السيسي لم يعد يصلح أن يكون وزيرا للدفاع».

الشاطر: السيسي سيظل عقبة في طريق جماعة الإخوان

وقاطع مرشد الإخوان محمد بديع، حديث خيرت الشاطر قائلا: «لو قربنا منه كأننا بنقول للناس إننا بنبيع الأراضي، وبكده بنعمله بطل، والناس مش هتسكت، وكمان مش في ايدنا دستوريا نعين وزير دفاع جديد، والحل في الضغط على أهالي سيناء ونروج أن القرار ده ضد أهالي سيناء ومش بيحقق مصالحهم، وضد الاقتصاد وبكبد خسائر للاستثمارات»، فيما قال خيرت الشاطر أن السيسي سيظل عقبة في طريق جماعة الإخوان.