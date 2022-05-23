الصحة: 6 علب لبن شهريا بحد أدنى للأطفال المصابين بحساسية بروتين البقر

قالت الدكتورة هالة عبدالرحمن المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للأمراض الوراثية بوزارة الصحة والسكان، إن هناك مجموعة أعراض للحساسية ضد ألبان الأطفال، مثل الارتجاع البسيط (أي التقيؤ المستمر للأطفال الرضع) والمغص وكثرة البكاء، موضحةً أن هذه الاعراض تتشابه مع أعراض طبيعية يشتكي منها الكثير من الأطفال الرضع، ونفت ان تكون الوزارة وزعت علبة أو علبتي ألبان أطفال على الأطفال ذوي الحساسية.

أعراض الحساسية

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج اليوم على قناة DMC، أن من أعراض حساسية ألبان الأطفال الطفح الجلدي والإمساك والإسهال وأعراض الجهاز التنفسي مثل نزلة البرد وضيق التنفس وسيلان الأنف، مشيرةً إلى أنّ هذه الأعراض تشبه أعراض البرد العادية.

وتابعت المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للأمراض الوراثية بوزارة الصحة والسكان، أن هناك أعراضا مرضية ذات صلة بالجهاز الهضمي، مثل الإمساك والإسهال متفاوتي الدرجات والمغص الشديد.

وأشارت الدكتورة هالة عبدالرحمن إلى أن أغلب الحالات المصابة بحساسية بروتين البقر يتم علاجها في فترة من 6 شهور إلى سنة حسب درجة ونوع الحساسية، وفقا لتشخيص الطبيب.

منع الأمهات من تناول منتجات بروتين الأبقار

ولفتت الدكتورة هالة عبدالرحمن المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للأمراض الوراثية بوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ بعض الأمهات المرضعات يمنعن من منتجات بروتين البقر إذا كان أطفالهن مصابين بالحساسية.

وأوضحت ان وزارة الصحة والسكان لديها 25 منفذا لتوزيع ألبان الأطفال مرضى حساسية الألبان (بروتين البقر)، ويتم منح الطفل 6 علب شهريا بحد أدنى، ومن ثم فلا صحة لما قيل بشأن توزيع علبة أو علبتين فقط، وعانت بعض المحافظات من نقص في العلب، وجرى التعامل مع هذا الأمر.