«صحة روض الفرج»: لدينا كمية وفيرة من لبن الأطفال مرضى الحساسية مجانا

كشفت مي عبدالنبي، طبيبة صيدلانية، بمركز صحة روض الفرج، في منطقة شبرا مصر، عن توفير كميات كبيرة من لبن الأطفال، المصابين بأمراض الحساسية والتمثيل الغذائي، داخل المركز، وتكفي الكميات الموجودة شهر كامل.

توفير 13 ألف عبوة لبن أطفال للأطفال مرضى حساسية الألبان

وقالت «عبد النبي»، خلال حديثها لـ «الوطن»، إنّ الفترة الماضية شهدت شكاوى عدة للأمهات، بشأن نقص لبن أطفال الحساسية، داخل الصيدليات ومراكز الصحة، وعليه أعلنت وزارة الصحة توفير 13 ألف عبوة لبن أطفال، للأطفال مرضى حساسية الألبان والتمثيل الغذائي.

وأوضحت طبيبة صيدلية مركز صحة روض الفرج بشبرا، أنّ هناك إقبالًا كبيرًا على شراء لبن الأطفال داخل المركز، حيث يتوافد عدد كبير من الأمهات يوميا للحصول على لبن الأطفال.

وأضافت «عبد النبي»، أنّ هناك 3 أنواع من لبن أطفال، متوفر لذوي الحساسية من الألبان، تختلف في كمية السكريات الموجودة بنوع اللبن، وفقا للجسم ومناعة الطفل.

توقيع الكشف الطبي على الأم من خلال لجان التقييم

وأوضحت أنّ هناك نوعين للبن الأطفال، للأطفال تحت عمر سنة، ونوع آخر للأطفال فوق عمر السنة.

أما عن خطوات الحصول على لبن الأطفال، ذكرت «عبد النبي» أنّ من يرغب في الحصول على لبن الأطفال، عليه أن يتوجه إلى أحد مراكز الصحة المنتشرة داخل المحافظات، وتوقيع الكشف الطبي، ومن ثم الحصول على اللبن مجانا.

يذكر أنّ وزارة الصحة أشارت إلى أنّ مرضى التمثيل الغذائي من الأطفال، يحتاجون إلى ألبان معينة، حتى تتم تغذيتهم بطريقة سليمة ومنعا لحدوث أي مضاعفات في النمو.

وشددت على أن وزارة الصحة توقع الكشف الطبي على الأم من خلال لجان التقييم المتواجدة بالوحدات الصحية بكافة محافظات الجمهورية، لبيان الموانع الصحية للرضاعة الطبيعية ومدى الحاجة لاستخدام الألبان شبيهة لبن الأم.

أماكن توفير لبن الأطفال