اعترافات لصوص لبن الأطفال بالخانكة: «دخلنا من الشباك وهربنا بتوك توك»

أمرت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد البوشي، وإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس 3 عاطلين 4 أيام كوَّنوا عصابة للسرقة واقتحموا مركزا طبيا بالخانكة وسرقوا كميات من ألبان الأطفال وجهاز كمبيوتر.

اعترافات المتهمين بسرقة مركز طبي بالخانكة

واعترف المتهمون بأنهم خططوا لسرقة مركز طبي بالخانكة حيث اقتحموا المكان من خلال الدخول عبر شباك الصيدلية الخاصة بالمركز واستولوا على المسروقات ونقلوها بمركبة «توك توك» خاصة بأحدهم، مشيرين إلى أنهم تصرفوا بالبيع في الأدوات المكتبية المستولى عليها.

تفاصيل سرقة ألبان الأطفال من مركز طبي بالخانكة

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة الخانكة بورود بلاغ من طبيب ومدير مركز طبي كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة 20 كرتونة من لبن الأطفال المدعم بداخلها 496 علبة وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وفلاشة أدوات مكتبية من داخل غرفة الصيدلية الخاصة بالمركز عمله.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكابها 3 عاطلين مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق فك قواعد تثبيت السلك الحديدى المثبت على شباك غرفة الصيدلية المطل على الشارع الخلفى والاستيلاء على المسروقات ونقلها بمركبة «توك توك» خاصة بأحد المتهمين.

كما أقروا بتصرفهم بالبيع في الأدوات المكتبية المستولى عليها وجرى بإرشادهم ضبط الكمية المستولى عليها من علب لبن الأطفال داخل منزل أحد المتهمين، مركبة «التوك توك» المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضافوا بتصرفهم بالبيع بجهاز الكمبيوتر بمشتملاته والفلاشة لمالك محل بيع أجهزة كمبيوتر مقيم بدائرة القسم «سيئ النية» أمكن ضبطه والمسروقات المستولى عليها.