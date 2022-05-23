المطربة بوسي زوجة هشام ربيع تتصدر الترند بعد حلفها بالطلاق: «أنا هابة مني»

تصدرت الفنانة بوسي زوجة هشام ربيع ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفالها بحفل زفافها، مساء أمس الأحد، في أحد الفنادق الخاصة وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأصدقاء .

وانتشر للمطربة بوسي زوجة هشام ربيع فيديو منذ صباح اليوم الاثنين، وهي تحلف بالطلاق وتتلفظ ببعض الألفاظ الخارجة، بسرعة كبيرة للغاية وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير كما أنه حقق نسب مشاهدة مرتفعة للغاية.

زوجة هشام ربيع تحلف بالطلاق

وتعرضت المطربة بوسي لكثير من الانتقادات بسبب ما حدث في الفيديو الخاص بحفل زفافها، قائلة: «عليا الطلاق أنا ممكن أبوظ الفرح عادي أنا هابة مني»، هذا بالإضافة إلى بعض الكلمات الخارجة التي تفاجأ الجمهور بها.

وكشف مصدر مقرب من بوسي بأن ما حدث كان بسبب التزاحم الكبير الذي حدث في قاعة حفل الزفاف، وأن المكان كان يوجد به أعداد كبيرة والقاعة صغيرة لا تستوعب كل هذا الأمر، وهو ما سبب مشاكل للضيوف، وكذلك للفنانة دينا التي لم تتمكن من تقديم فقرتها الخاصة.

تفاصيل حفل زفاف بوسي

يذكر أن المطربة بوسي كانت قد احتفلت بحفل زفافها مساء أمس الأحد، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين ومنهم هنادي مهنا وأحمد خالد صالح وميريهان حسين ووفاء عامر ومصطفي حجاج ومحمد فؤاد وحمادة هلال.

كما أنها ظهرت بإطلالة مميزة للغاية، فالفستان من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، ولفتت الانتباه بالمكياج البسيط وكذلك تسريحة الشعر.