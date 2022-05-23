بوسي ترقص على أنغام «ضيعنا» لعمر كمال.. والأخير يعلق: أحلى عروسة

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو للفنانة بوسي أثناء استعدادها لحفل زفافها، الذي أقيم أمس بأحد فنادق القاهرة، وهي ترقص على أنغام أغنيته «ضيعنا» أثناء إخراجها فستان زفافها استعدادًا لارتدائه.

وعلق عمر كمال على الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلًا: «أحلى عروسة».

عمر كمال يطرح أغنية «ضيعنا»

وطرح عمر كمال أغنية «ضيعنا» التي تجمعه بالفنان عبد الباسط حمودة في نوفمبر الماضي 2021، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

حفل زفاف بوسي وهشام ربيع

وكان حفل زفاف المطربة بوسي ومصفف الشعر المشهور هشام ربيع تصدّر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، وظهرت بوسي مرتدية فستان زفاف مرصعًا باللؤلؤ من تصميم هاني البحيري، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه، كما حرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الزفاف.

مصدر يوضح سبب غضب بوسي في حفل زفافها

وظهرت بوسي في فيديو نشره عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي تبدو غاضبة وتردد: «عليا الطلاق أبوظ الجوازة عادي، أنا هربانة مني»، وأوضح مصدر لـ«الوطن» أن هذا الفيديو انتشر بسبب معاناة بوسي وضيقها من صغر حجم قاعة الفرح، وعدم استيعابها عدد الحضور، وأن الجميع انزعج من ضيقها.

آخر أعمال بوسي

وكانت آخر أعمال بوسي أغنية «أبيع الدنيا» التي شهدت تعاونها مع عزيز الشافعي الذي كتب كلمات الأغنية ولحنها، وقامت بطرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعبر المنصات الإلكترونية، وحصدت الأغنية 6.5 مليون مشاهدة.