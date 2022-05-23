دينا ترد على منتقدي رقصها في فرح بوسي بعد انهيارها بجنازة سمير صبري

أبدت الراقصة دينا دهشتها من الانتقادات الموجهة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إحيائها حفل زفاف المطربة بوسي، على زوجها هشام ربيع، مساء أمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد يوم واحد من مشاركتها في تشييع جنازة الفنان الراحل سمير صبري، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

دينا: «مقدرش اعتذر عن فرح حتى لو حالتي سيئة»

وقالت دينا في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنان يجيد الفصل بين حياته الشخصية ونظيرتها المهنية، مضيفة: «لا أحد يزايد علي حبي لسمير صبري، لكن مهنتي كراقصة، أن أشارك الناس أفراحها، التي يتم الترتيب لها قبل شهور عدة، وبالتالي لا يجوز اعتذاري عنها، حتى ولو كنت أعيش أسوأ حالاتي النفسية».

وتساءلت: «هل يجوز لموظف أن يمتنع عن الذهاب لمقر عمله لمجرد مروره بحالة نفسية سيئة؟ بالتأكيد لأ، وإذا كانت لديه هذه المتعة أو الرفاهية فهي ليست موجودة لدينا، لأن الأفراح لا تقام سوى مرة واحدة في العمر، وأنا لا أحب أن أعكر صفو أفراح الناس، بسبب ظروف شخصية».

وتابعت: «أملك القدرة على فصل نفسي عن أحزاني لمدة ساعة، وهي مدة الفرح الذي يجب أن تكون ابتسامتي فيه مرتسمة على وجهي، فأنا أجيد فصل مشاعري الشخصية عن مهنتي، لذلك أمارس مهنة التمثيل، لأنني أجنب مشاعري الخاصة عن مشاعر الشخصية التي أجسدها».

ووجهت دينا، رسالة لمنتقدي رقصها في حفل زفاف بوسي بعد يوم واحد من مشاركتها في جنازة سمير صبري قائلة: «أرجوكم.. محدش يحكم من غير عقل لأن ده شغل».

بوسي تحتفل بزفافها مع نجوم الفن

واحتفلت المطربة بوسي بزفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، مساء أمس، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الفرح عدد كبير من النجوم، منهم وفاء عامر، ريم البارودي، آيتن عامر، مريهان حسين، شريف باهر، حكيم وآخرين.