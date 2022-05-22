حكيم وإسماعيل فرغلي أول الحضور في فرح المطربة بوسي

بدأ، منذ قليل، فرح المطربة بوسي ومصفف الشعر هشام ربيع، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة القاهرة، حيث حرص عدد من نجوم الوسط الفني بالحضور، لعل أبرزهم حكيم وإسماعيل فرغلي.

تحتفل المطربة بوسى بزفافها على أشهر مصففي الشعر هشام ربيع، رائد تقديم أحدث صيحات الموضة، بحضور كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل.

فستان بوسي من تصميم هاني البحيري

وارتدت بوسي فستان زفاف مرصعا باللؤلؤ، من تصميم هاني البحيري، ومن المقرر أن ينضم لها العريس بعد قليل لبدء مراسم الزفاف.

والد بوسي يُثير الجدل لعدم معرفته بتفاصيل زواج ابنته

وكان محمد شعبان، والد الفنانة بوسي، قد أثار جدلًا واسعًا قبل ساعات، بشأن عدم حضوره حفل زفاف ابنته مساء اليوم، حيث قال في تصريحات لـ«الوطن»، «أنا مش هتكلم خالص، عشان مش عاوز أعكنن عليها وهي فرحها النهاردة، بنتي معزمتنيش ولا حد كلمني عشان أحضر الفرح»، لافتًا إلى أنّ مصفف الشعر هشام ربيع لم يتواصل معه قط ولم يجمعهما أي جلسات طوال الفترة الماضية «أنا معرفهوش خالص».