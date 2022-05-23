يسرا وإيناس جوهر وبوسي شلبي يصلن عزاء سمير صبري

بدأ عدد من الفنانين التوافد إلى مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر؛ لتقديم واجب العزاء في الفنان الكبير سمير صبري الذي رحل عن دنيانا الجمعة الماضية، وأبرزهم؛ يسرا، بوسي شلبي، إيناس جوهر.

جنازة سمير صبري

وشارك في جنازة سمير صبري نخبة كبيرة من نجوم الفن المصري والعربي، على رأسهم سميرة أحمد وميرفت أمين وأحمد السقا ويسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح وسوزان نجم الدين ولقاء سويدان ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وإيمان العاصي وغادة إبراهيم.

آخر ظهور لـ سمير صبري

وكان آخر ظهور للفنان سمير صبري خلال مجموعة صور نشرها المخرج مجدي أحمد علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، برفقة الفنان الراحل خلال زيارته له بالمستشفى.