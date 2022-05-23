نقل مفيد فوزي إلى المستشفى.. وابنته: تأثر برحيل سمير صبري وصلاح منتصر

تعرض الإعلامي الكبير مفيد فوزي، لأزمة صحية مفاجأة، وجرى نقله إلى المستشفى، وذلك حزنا على فقدان 2 من أقرب أصدقائه، الفنان سمير صبري، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.

وقالت حنان مفيد فوزي ابنة الإعلامي مفيد فوزي في تصريحات لـ«الوطن»، بالفعل تم نقل والدها إلى المستشفى أمس، بسبب إصابته بجفاف، ما اضطر الأمر إلى تعليق المحاليل له ليتم علاج الأمر، وسيغادر المستشفى غدا.

نقل مفيد فوزى للمستشفى

وكشفت حنان، عن أن ما حدث لوالدها الإعلامي مفيد فوزي، حالة حزن على رحيل 2 من أعز أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري، والكاتب صلاح منتصر، الذي فقدهما في أسبوع واحد، وهما كانا الأقرب له.