إذاعة حوار سمير صبري مع مادلين طبر غدًا.. «سجله قبل يومين من وفاته»

قال المخرج محمد تركي إن حلقة الفنان سمير صبري مع مادلين طبر، التي سجلها قبل وفاته بيومين فقط، تُذاع غدًا الثلاثاء، في الرابعة عصرًا، ولمدة ساعة كاملة، عبر إذاعة الأغاني.

وأوضح محمد تركي، لـ«الوطن»، أن «هذه الحلقة واحدة من الحلقات التي سجلها سمير صبري قبل وفاته وليست الأخيرة، فلا يزال هناك ثلاث حلقات لم يتم إذاعتها بعد، وهي لقاءات مع حسن يوسف، وفاروق فلوكس، وإيناس جوهر»، لافتاً إلى إذاعتها تباعًا على مدار الثلاثة أسابيع المقبلة.

مادلين طبر آخر حلقات برنامج سمير صبري

وكشفت مادلين طبر، في وقت سابق، كواليس حوارها مع سمير صبري قبل وفاته، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «من كام يوم اتصل بي سمير صبري من نمرة المخرج الإذاعي محمد تركي مخرج برنامجه الإذاعي.. وأتاني صوته ممازحًا متعافيًا.. قلت له: واحشني وهاجيلك.. أنت لسه في المستشفى بالمعادى اللي زرتك فيها من أسبوع؟.. أجابني: حاليًا أنا بفندق، وعايزك معايا بإدارة مهرجان أنا بنظمه.. هنعمله في إسكندرية».

وأضافت مادلين طبر: «قالي كمان: أنا محتاجك نص ساعة تكوني معايا بلقاء إذاعي على الموبايل جهزي نفسك.. أجبته تحت أمرك أستاذي.. وقرر مدير السوشيال ميديا أن يصور جزءا من حوارنا وهنزل الفيديو، حيث يظهر صوت سمير من الناحية التانية بوضوح».

مادلين طبر: حواري مع سمير صبري كان رائعا

وتابعت: «وبدأ الحوار الممتع مع المثقف الطيب الجدع الإعلامي والفنان والإنسان الأستاذ سمير صبري، وبكده يبقى آخر حوار لي معاه قبل وفاته، وحلقتي لم تذع بعد.. هيصعب عليَّ قوى لما يذيعوا حلقتي إني أسمعها».