الاستعدادات النهائية لاستقبال المعزين في الفنان سمير صبري (صور)

يبدأ بعد قليل، عزاء الفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن دنيانا الجمعة الماضي، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وهو الجامع ذاته الذي خرج منه الجثمان إلى مدفنه بمحافظة الاسكندرية.

ليلى علوى ويسرا وإلهام شاهين شاركن فى الجنازة

كانت جنازة الفنان الراحل قد شارك فيها نخبة كبيرة من نجوم الفن المصري والعربي، على رأسهم الفنانة سميرة أحمد والفنانة ميرفت أمين وأحمد السقا ويسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وهنادي مهنا وأحمد خالد صالح وسوزان نجم الدين ولقاء سويدان ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وايمان العاصي وغادة إبراهيم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الراحل كانت مشاركته فى بطولة فيلم 2 شارع طلعت حرب، الذي حصد جائزة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وتسلمها عنه المخرج مجدي أحمد علي.

آخر ظهور للفنان سمير صبري

وكان آخر ظهور للفنان سمير صبري خلال مجموعة صور نشرها المخرج مجدي أحمد علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برفقة الفنان سمير صبري، خلال زيارته له بالمستشفى.

كما قرر مهرجان الإسكندرية السينمائي الاحتفاء بالفنان الراحل سمير صبري في دورته الثامنة والثلاثين التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر القادم، في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.