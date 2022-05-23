رئيس «اقتصادية قناة السويس»: لدينا شراكة مع 6 تحالفات عالمية

قال المهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك اجتهادا لتنفيذ منطقة لتكون مركزا للصناعات في منطقة السخنة لإنشاء مقرات للتصدير وسيكون فيها استثمارات أيضا أجنبية، لافتا إلى وجود مشروعات عن الهيدروجين والأمونيا ويتم مخاطبة نوعين من المشروعات الأولى سريعة التنفيذ في 2026 وأخرى تخاطب مشاريع 2030، موضحا أن المرحلة التجريبة ستسمح بتصين مليون طن من الهيدروجين الأخضر بـ 10 مليارات دولار.

التنسيق مع التحالفات والشركات العالمية

وأضافت زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الاثنين، على فضائية الحياةوتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الإنتاج سيصبح 5 أطنان سنويا بتكلفة 17 مليار دولار، لافتا إلى وجود مشروعات توليد الطاقة خارج المنطقة الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة والصندوق السيادي لتعظيم استثمارات الدولة المصرية.

الاستفادة من مشروعات الطاقة النظيفة للشركات الدولية

توقيع عقود مع 6 تحالفات فيه شركات عالمية منها شركات للنقل البحري من أجل تنفيذ التحول الأخضر والإفادة منه، مبينا أنه تم الحديث عن عناصر التصنيع وضرورة توطينها في مصر وليس استيراد أغلبها حيث ستوجد باكورة إنتاج جزئي داخل مصر.

اجتماع للسيسي اليوم

وعقد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن متابعة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية والتنسيق مع الشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.