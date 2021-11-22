«الحداد»: شركات عالمية بدأت التجارب على لقاحات كورونا عن طريق الاستنشاق

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة «المصل واللقاح»، إن هناك شركات عالمية بدأت التجارب على لقاحات كورونا عن طريق الاستنشاق، مشيرا إلى أن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد بمصر في الموجة الرابعة، أقل من الموجات الثلاث الأولى، وتم تلقيح 40 مليون مواطن بالجرعة الأولى، لكننا كي نصل إلى المناعة المجتمعية، فإنه يجب علينا تطعيم 70 مليون مواطن باللقاحات المتوفرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة «المحور».

الدولة المصرية أتاحت مراكز التطعيم في أماكن كثيرة دون قوائم انتظار

وأضاف «الحداد» أن الدولة المصرية أتاحت مراكز التطعيم في أماكن كثيرة دون قوائم انتظار مثل محطات المترو والسيارات المتنقلة، «بتسجل وبتاخد اللقاح وإنت واقف، ويمكن تطعيم المواطنين بداية من 15 سنة حتى المرضعات بدأن يحصلن على التطعيم»، موضحًا أنه في القريب العاجل سيتم إتاحة اللقاح للحوامل بعدما أقرته الدولة المصرية للمرضعات، وعلى مستوى العالم جرى إقرار لقاح كورونا للحوامل والمرضعات.

بعض الشركات بدأت تجارب على لقاحات كورونا عن طريق الاستنشاق

وأشار استشاري الحساسية والمناعة بهيئة «المصل واللقاح»، إلى أن بعض الشركات العالمية بدأت في تجارب للقاحات كورونا عن طريق الاستنشاق، لإعطاء حماية مزدوجة، كما أن مأمونية وفاعلية اللقاحات الاستنشاقية أكبر من غيرها، كما ذكر أن هناك حبوبا لدواء كورونا، ويتم منحها للمصابين في المراحل الأولى للمرض من أجل منع المضاعفات، ويمكن أن يحصل عليها أيضا الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات عند الشعور بأي أعراض.

العالم سيتعرض لموجات متلاحقة من الجائحة

وأكد الدكتور أمجد الحداد أن العالم سيتعرض لموجات متلاحقة من الجائحة حتى تطعيم دول العالم بوتيرة متلاحقة ضد كورونا، لافتًا إلى أن التحورات تقلل كفاءة التطعيمات، وبالتالي يكون الحل هو إتاحة اللقاحات لكل دول العالم بالتساوي في وقت قياسي.