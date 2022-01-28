3 شركات عالمية تتعاون لإنتاج سيارات كهربائية باستثمارات 25.7 مليار دولار

أعلن تحالف يضم مجموعة «رينو ونيسان وميتسوبيشي»، نيتهم لضخ استثمارات بقيمة 23 مليار يورو، بما يعادل 25.7 مليار دولار، لدعم استراتيجيتها للكهرباء وصناعة السيارات الكهربائية، وذلك على مدار 5 أعوام مقبلة.

تصنيع سيارات كهربائية وذكية باستثمارات مشتركة

وأضاف التحالف في تصريحاته لجلوبال بلاتس، أنَّه تم وضع خارطة طريق حتى عام 2030، التي بموجبها ستشارك الشركات الثلاث في استثمارات لتصنيع سيارات كهربائية نقية ووسائل نقل ذكية ومتصلة، بهدف الوصول إلى 80% من استخدام المنصات المشتركة في عام 2026، وذلك ارتفاعًا من مستهدفات تصل إلى 60% خلال العام الجاري.

ووفقاً لجلوبال بلاتس، فإنَّ الاستثمارات الجديدة ستسمح للتحالف بتقديم 35 سيارة كهربائية جديدة في عام 2030، بناءً على الطاقة الإنتاجية للمنصات السيارات الكهربائية الخمس المشتركة.

يهدف التحالف الثلاثي إلى زيادة استخدام المنصات المشتركة من 60% في عام 2022 إلى أكثر من 80% من طرازاتهم المجمعة والبالغ عددها 90 نموذجًا في عام 2026، مما سيسمح بتوسيع نطاق الابتكارات عبر التحالف بتكلفة أقل.

21.7 مليون وحدة في عام 2030

فيما ستقدم «ميتسوبيشي» طرازين جديدين في أوروبا بناءًا على أفضل مبيعات رينو، بينما كشفت «نيسان» النقاب عن سيارة كهربائية جديدة تعتمد على منصة التحالف العالمية المرنة لتحل محل سيارتها «ميكرا» في أوروبا، التي ستكون مصنعة في «رينو اليكتريستي» في شمال فرنسا.

وبحسب «جلوبال بلاتس»، فمن المخطط قيادة «رينو» لعملية تطوير بنية كهربائية وإلكترونية مركزية مشتركة، وذلك تزامناً مع إطلاق أول مركبة محددة برمجية كاملة بحلول عام 2025، مع توقعات أن تصل المبيعات العالمية لـ المركبات الكهربائية الخفيفة إلى 21.7 مليون وحدة في عام 2030، ارتفاعًا من 3.1 مليون وحدة في عام 2020.

زيادة عالمية لسعة البطارية لـ 220 جيجاوات في عام 2030

تهدف الشركات الثلاث أيضًا إلى تأمين قدرة إنتاج عالمية للبطاريات تبلغ 220 جيجاوات في الساعة، وذلك بحلول عام 2030، وذلك عن طريق العمل مع شركاء مشتركين لتحقيق الحجم والقدرة على تحمل التكاليف، بهدف تقليل تكاليف البطارية بنسبة 50% في عام 2026، ثمَّ 65% بحلول عام 2028.

وإلى جانب ذلك، يستهدف التحالف الإنتاج الشامل للبطاريات الصلبة بالكامل بحلول منتصف عام 2028، وخفض التكاليف إلى 65 دولار لكل كيلووات في الساعة، لمساعدة السيارات الكهربائية في الوصول إلى تكافؤ التكلفة مع مركبات الاحتراق الداخلي وتسريع التحول إلى مركبات كهربائية.