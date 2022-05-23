ندوة عن التغيرات المناخية في نقابة العلميين الأربعاء المقبل

تنظم النقابة العامة للمهن العلمية، الأربعاء المقبل الموافق 25 مايو الجاري، ندوة علمية حول التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في مصر، وكذلك تأثيرها على العالم والتنوع البيولوجي وندرة المياه، كما تناقش تأثيرهذه التغيرات على إنتاج كل من الغذاء، الدواء، الطاقة، البيئات البحرية والأرضية.

نقابة العلميين

وقال بيان صادر عن نقابة العلميين إن هذه الندوة تأتي استعدادا للمؤتمر العام الذي سيعقد في سبتمبر المقبل قبيل انعقاد المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية الذي ستعقده مصر، بحضور عدد كبير من دول العالم بشرم الشيخ في نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

التغيرات المناخية

وتابع بيان نقابة العلميين، أن هذه الندوة هي باكورة سلسلة من الندوات التي تعقدها نقابة المهن العلمية وفروعها بمختلف المحافظات، إذ عقدت بمقر نقابة المنصورة ندوة بنفس العنوان في بداية هذا الشهر، بالإضافة الى عقد ندوات أخرى في نفس المعنى بالنقابة الفرعية بالسويس، وكذلك بالنقابة الفرعية بدمنهور بالبحيرة.

كما ستعقد عددا من الندوات العلمية والحلقات النقاشية حول هذا الموضوع في النقابة الفرعية بالإسكندرية، الفيوم وبالإسماعيلية وبمختلف فروع النقابة بالمحافظات، إذ أنه من المعروف أن العلميين وأساتذة البيئة والمهتمين بالبيئة هم من أعضاء نقابة العلميين.

ويشارك في هذه الندوات عددا من القيادات النقابية والمهتمين بشئون البيئة وكذلك الإعلاميين هذا بالاضافة إلى أن هذه الندوة ستكون باكورة لعدد من الندوات ستعقد شهريا أو بصفة نصف شهرية، كما يشارك فيها علماء من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، والمتخصصين في موضوع البيئة والتنوع البيولوجي من أساتذة كليات العلوم وهم من أعضاء نقابة العلميين.