عاجل.. القبض على نقيب العلميين السابق لتنفيذ حكم حبسه 3 سنوات

أكد الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إلقاء القبض على الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين السابق؛ لتنفيذ حكم قضائي نهائي أصدرته محكمة أمن الدولة طوارئ بحبسه 3 سنوات في القضية الشهيرة التي اتهم فيها بالاعتداء على أعضاء بمجلس النقابة العامة عام 2019، حيث قضت المحكمة بحبسه 3 سنوات وحبس 4 آخرين من أفراد الأمن الإداري بالنقابة 3 سنوات أيضًا.

القبض على نقيب العلميين

وأوضح أبو عميرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التصديق عليه من الحاكم العسكري طبقًا للإجراءات القانونية في هذا الشأن، وتم تنفيذ الحكم عليه وعلى اثنين من معاونيه أمس.

وأشار إلى رفع «المليجي» أكثر من 155 قضية ما بين جنح وجنايات ومحاضر ظلمًا وبهتانا، ما كبد النقابة أموالًا أكثر من 3 ملايين جنيه، صرفهم النقيب السابق على المحامين، إلا أنه تم حفظها وتبرأته من جميع القضايا سالفة الذكر.

تنفيذ حكم حبس «المليجي»

وأكد مصدر مقرب من أسرة الدكتور السيد عبدالستار مليجي، نقيب العلميين السابق، خبر القبض عليه، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن هناك محاولات لمعرفة ما إذا كان هناك مخرج قانوني أو سبيل للطعن.

وفي فبراير الماضي، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حكمًا نهائيًا بالسجن 3 سنوات في حق نقيب العلميين السابق، وآخرين بعد قبول تظلمه 3 مرات وإعادة محاكمته، حيث تم تأييد الحكم بالسجن في القضية المشهورة بالاعتداء علي أعضاء مجلس النقابة العامة للعلميين ومنعهم من ممارسة أعمالهم.

السيد عبد الستار المليجي ينفي التهم الموجهة إليه

ونفى نقيب العلميين السابق، الاتهامات الموجهة إليه، مشيرًا في تصريحات خاصة، حينها، بعد صدور الحكم: «في كل الأحوال الحكم يتطلب تصديق الحاكم العسكري عليه وهو إجراء تكرر مرتين، والحاكم العسكري يرفض التصديق، إذا تم إعلامنا سنتظلم لدى الحاكم العسكري لإلغائه مثلما حدث من قبل»، بحسب تعبيره.

فرض الحراسة على نقابة العلميين

يشار إلى أن محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، قد قضت في يوليو الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة العلميين، ورفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وقتها، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.

وصدر حكم فرض الحراسة على خلفية الخلاف الذي نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعدد كبير من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، وأصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

وفيما يلي صورة من حكم حبس السيد عبدالستار المليجي بصفته نقيب العلميين: