الرئيس التركي يلغي عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان 

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلغاء عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي مع اليونان، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مخاوف تركيا من المنظمات الإرهابية

وفي سياق آخر، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعترض على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في وقت سابق، مكالمات هاتفية مع زعيمي البلدين، وناقش فيها مخاوفه بشأن المنظمات الإرهابية.

وتقول تركيا، إن السويد وفنلندا تأوي أفراد مرتبطين بحزب العمال الكردستاني، وأتباع فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وقال مكتب أردوغان، إن الرئيس شارك مخاوفه في مكالمة مع كل من القادة السويديين والفنلنديين، بشأن جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة، التي تقاتلها الحكومة التركية منذ الثمانينيات- وحركة جولن، التي تتهم أنقرة بتنظيمها.

وأفاد مكتب أردوغان للرئيس الفنلندي سولي نينيستو، بأن عدم التعامل مع الجماعات الإرهابية التي هددت أحد حلفاء الناتو، لن يتناسب مع روح التحالف العسكري، كما أخبر رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون أن «دعم السويد السياسي والمالي والسلاحي للمنظمات الإرهابية يجب أن يتوقف»، بحسب التعليقات الصادرة عن أنقرة.

من جهتها قالت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون، إن أنقرة تتوقع خطوات ملموسة لمعالجة مخاوفها، بحسب الرئاسة التركية. وأضاف أنه ينبغي رفع الحظر المفروض على صادرات الأسلحة على تركيا بعد توغلها في سوريا في 2019.

عرقلة تركيا لمطالبات الانضمام للناتو

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال السبت الماضي لزعماء السويد وفنلندا، إنه سيعرقل محاولتهم الانضمام إلى الناتو، ما لم يفكروا في أن دعمهم الإرهابي، يهدد الأمن القومي لتركيا.

وقدمت البلدان الاسكندنافية هذا الأسبوع، طلبًا رسميًا للانضمام إلى التحالف العسكري، منهية موقفها المحايد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأثارت هذه الخطوة تهديدًا من جانب تركيا بالاعتراض على انضمامها، حيث تتطلب عضوية الناتو موافقة جميع الأعضاء الثلاثين الحاليين.