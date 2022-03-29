الرئيس التركي يفتتح مفاوضات روسيا وأوكرانيا: «نأمل في تحقيق تقدم»

افتتح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان جلسة المفاوضات الروسية الأوكرانية، والتي تنعقد بإسطنبول اليوم.

وقال الرئيس التركي: «لدينا أمل في تحقيق تقدم خلال هذه المفاوضات»، مضيفًا «نريد إرساء السلام في المنطقة» وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

أردوغان: استمرار الأزمة الأوكرانية وإطالة أمدها ليس في مصلحة أي طرف

وأضاف أردوغان، أن استمرار هذه الأزمة وإطالة أمدها ليس في مصلحة أي طرف، موضحًا: «من الممكن التوصل إلى حل يلبي مطالب الطرفين، ويرضي المجتمع الدولي»، مشيرًا إلى أن التنازلات المتبادلة بحس من المسؤولية ستفسح المجال لمرحلة أخرى من المفاوضات على مستوى القمة.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى 24 من فبراير الماضي، وجرت أكثر من جولة من المفاوضات بين الطرفين إبان اندلاع الحرب، ولكنها لم تسفر عن نتائج حتى الوقت الحالي، سوى السماح بممرات إنسانية لخروج المدنيين.