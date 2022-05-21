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أردوغان يطالب السويد بتسليم 33 كرديا كشرط لموافقته على انضمامها للناتو

معظمهم يحملون الجنسية السويدية

كتب:

إيمان رحيم
03:43 م | السبت 21 مايو 2022
الرئيس التركي

الرئيس التركي

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسة وزراء السويد، بضرورة إنهاء بلادها للدعم السياسي والمالي لأعضاء حزب العمال الكردستاني، التي تتهمهم أنقرة بممارسة أعمال العنف والإرهاب، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

أنقرة تطالب السويد بتسليم 33 شخصا

وقدمت أنقرة إلى ستوكهولم قائمة بـ33 شخصا معظمهم من الأكراد وآخرين يشتبه بانتمائهم لحركة «الخدمة» من ضمنهم نائبة بالبرلمان السويدي وناشر تركي معروف، إلا أن معظمهم يحملون الجنسية السويدية وإن كانوا من أصولٍ كردية أو تركية، وتعتبرهم أنقرة مطلوبين دوليا.

وتضع أنقرة تلك الشروط أمام السويد، في مقابل موافقة تركيا على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

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بقلم إيمان رحيم