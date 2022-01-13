بعد خطاب الرئيس التركي.. سعر جديد لليرة مقابل العملات الأجنبية

سعر جديد سجلته الليرة التركية أمام عدد من العملات الأجنبية، اليوم الخميس، بعد ساعات من كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، حيث ارتفعت الليرة التركية بقوة مقابل الدولار وعدد من العملات.

وقال الرئيس التركي في خطابه إنّ تقلبات أسعار الصرف والتضخم لا تتناسب مع حقيقة وواقع الاقتصاد التركي، مؤكدا أنّ الحكومة ستنجح في خفض نسب التضخم خلال القريب العاجل، بعد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق حيث قفز من 21% خلال نوفمبر إلى 36.5%.

وقال مصرفيون لـ«الوطن»، إنّ صعود الليرة التركية مقابل الدولار على وجه الخصوص، تزامن مع صدور بيانات التضخم الكارثية في الولايات المتحدة الأمريكية .

3 إجراءات لدعم الليرة التركية أمام العملات

وكان البنك المركزي التركي اتخذ 3 إجراءات لدعم الليرة مقابل العملات الأجنبية، من خلال استخدم أداة مالية جديدة لجذب ثقة المواطنين ودفعهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بالليرة التركية فضلا عن تأكيد حصولهم على العوائد السابقة نفسها وحماية ودائعهم، وتعويض أي خسارة لليرة التركية في سوق النقد.

سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية

وسجلت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم الخميس سعر 13.78 ليرة، وسجّل اليورو أمام الليرة التركية سعر 16.68 ليرة، وبِيع الجنيه الإسترليني بسعر 18.82 ليرة، وسجل الين الياباني سعرا جديدا أمام الليرة ليباع بسعر 11.98 ليرة، كما سجّل الفرنك السويسري سعر 14.95 ليرة، وبيع اليوان الصيني مقابل 216 ليرة تركية.