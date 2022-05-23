حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة «روح الروح» الأربعاء المقبل

كشف الفنان حمادة هلال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن موعد طرح أغنيته الجديدة.

ونشر حمادة هلال البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه: «انتظروا أغنية روح الروح يوم الأربعاء الساعة 5م على قناتي الرسمية على اليوتيوب.. حمادة هلال».

الجمهور يتفاعل مع بوستر أغنية روح الروح

وتفاعل الجمهور مع البوستر الدعائي للأغنية، وجاءت التعليقات كالتالي: «منتظرين هتكسر الدنيا إن شاء الله»، وقال تعليق آخر: «هتكسر الدنيا يا عالمي»، وعلق آخر: «منتظرينها على أحر من الجمر»، وجاء تعليق آخر: «إن شاء الله الأغنية هتكسر الدنيا».

حمادة هلال يروج لأغنية روح الروح

وأعلن الفنان حمادة هلال، منذ أيام قليلة، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استعداده لطرح أغنيته الجديدة «روح الروح».

ونشر حمادة هلال كواليس تصوير الأغنية، معلقا: «روح الروح.. أغنية جديدة قريبا».

حمادة هلال يستعد لـ«المداح 3»

وأعلن الفنان حمادة هلال الاستعداد للجزء الثالث من مسلسل المداح، وذلك بعد نجاح الجزء الثاني الذي عرض في رمضان الماضي وشاركته فيه هبة مجدي في ثاني تعاون بينهما بعد تعاونهما في أول بطولة مطلقة للفنان حمادة هلال من خلال مسلسل «ولي العهد»، بطولة لوسي، علا غانم، ياسر جلال، ريم البارودي، إدوار، مي سليم، ويوسف فوزي، انتصار، هبة مجدي، مي القاضي، أحمد عصام، كريم أبو زيد، محمد عبدالحافظ وعبد الرحمن أبو زهرة، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.