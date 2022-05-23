بريد الوطن .. حبات الدفا

أنا عايشة نملة

بلم حبات الدفا لبرد الشتا

وأخزن الشمس اللى تايهة

ف الخريف متشتتة

واتغطى بالحلم اللى باقى

م الربيع وأنام وأنا متكلفتة

أنا زى كل النمل بسعى

من إمتى يعنى فيه نملة عايشة ف جحرها متستتة

باستنى من بق الزمن

كام ضحكة حلوة مسكرة

وأجرى عليها وألمها

لو حتى واقعة مكسرة

على أرض حزنى مفتفتة

أنا ماشية جنب الحيط وخايفة لتكون عينيكم ليا شايفة وتكون حياتى للبشر

واضحة وصريحة وملفتة

حافظة النظام واقفة الطابور

نجلاء نعيم

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